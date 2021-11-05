عميش: أخطاء الفريق القانوني لحكومة الدبيبة تسببت في تعليق “محاكمة حفتر”

قال القيادي الإخواني عصام عميش، إن: ” القاضية الأمريكية ليوني برينكما أصدرت قراراً مفاجئاً الخميس 4 نوڤمبر بتعليق سير المحكمة المتعلقة بقضايا ضحايا الأسر الليبية ضد خليفة حفتر، وسبب هذا التعليق أو التجميد المؤقت حسب القرار القضائي الذي نشرته المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا هو ما وصفته القاضية بأنه تدخل سياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، بالإضافة إلى عدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية المتعلقة بأسر الصويد والكرشيني كيڤن كارول مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية” وفق قوله.

وتابع قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك: “كما اعتبرت القاضية بيرنكما كذلك مراسلات مسؤول لجنة الدفاع والامن القومي في البرلمان في طبرق في 13 أكتوبر الماضي تدخل سياسي سافر عندما ارسل رسالة لدعم إجراء قانوني دفاعاً عن خليفة حفتر، لهذه الاعتبارات السياسية و بسبب التدخلات الأخيرة في شؤون القضاء من الطرفين وبسبب التطورات السياسية في البلاد وتفاعلات الانتخابات الرئاسية التي ينوي خليفة حفتر الدخول فيها كما تزعم القاضية في وثيقة التعليق، قررت أن تجمد مسار المحكمة الحالي ( في كل القضايا الثلاثة) حتي انتهاء الانتخابات واصدار قرار جديد بفتح هذه المحاكمات من جديد”.

وواصل قائلًا: “قرار مؤسف ومفاجئ بسبب بعض الأخطاء الإدارية والقانونية من قبل ممثلي حكومة الوحدة الوطنية وعدم دقة محامي أسر الضحايا في مراسلاته المتعلقة بالقضية الثانية من القضايا الثلاث المعروضة امام المحكمة”.

وتابع قائلًا: “سيسعي محامي أسر الضحايا في القضيتين الآخرين السيد فيصل غيل والسيد مارك زيد بالتعاون مع الفريق القانوني للتحالف للليبي الامريكي أن يقنعوا القاضية بضرورة استمرار المحاكمات وعدم تجميد كل القضايا الثلاث وأهمية استمرار محاكمة حفتر بغض النظر عن الوضع السياسي في ليبيا” على حد تعبيره.