ردا على “المنقوش”.. مصباح أوحيدة: تسليم أي مواطن ليبي للخارج خيانة ومتاجرة رخيصة

هاجم عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على إثر إعلانها عن موافقة الحكومة على تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى أمريكا الموقوف حاليا في طرابلس ويُزعم تورطه في تفجير لوكربي عام 1988.

وقال أوحيدة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن “تسليم أي مواطن ليبي للخارج خيانة ومتاجرة رخيصة”.

جدير بالذكر أن المنقوش قالت لإذاعة “بي بي سي”، إن الحكومة تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وواشنطن تريد تسلم مسعود، فيما قالت مراسلة “بي بي سي” في طرابلس إن الدلائل تشير إلى أنه سيتم تسليم المشتبه به الجديد في نهاية المطاف.

وذهب مراقبون للشأن الليبي إلى وصف خطوة المنقوش بالصفقة التي سيتم بموجبها تسليم بوعجيلة مقابل إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الدبيبة بالتمديد، وما يستتبع ذلك من منح أمريكا تعويضات جديدة، خلافا للتعويضات التي استلمتها أسر الضحايا عند قفل ملف لوكربي قبل عقدين ونيف.