ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 November, 2021

أكد مصدر لبوابة افريقيا الاخبارية ،اليوم الجمعة ،أن المجلس الرئاسي يوجه رئيس الحكومة بعدم اتخاذ قرارات من شأنها إحداث تغييرات في المراكز الإدارية والقانونية لمؤسسات الدولة والسفارات والقنصليات الليبية إلا بعد الرجوع للمجلس الرئاسي.

ويربط فترة التقيد بهذا الإجراء بتاريخ سحب البرلمان الثقة من الحكومة.