وثيقة مسربة … رئيس الحكومة يوقع قراراً بزيادة مرتبات المجلس الأعلى للقضاء

تحصلت “الساعة24″، على وثيقة مسربة وهي عبارة عن “قرار” أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ويحمل القرار رقم 441 لسنة 2021 ، وينص على أن : “يعامل ماليا رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء معاملة رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبية طيلة مدة عضويتهم بالمجلس وذلك اعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2019”.

يذكر أن عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، كشف في تصريحات له في مطلع أغسطس الماضي أن “المخصصات المالية لنائب البرلمان تبلغ 16 ألف دينار شهرياً، وبعد خصم الضريبة ورسوم الضمان الاجتماعي، يصبح الصافي 14 ألف دينار (أي ما يعادل 2500 دولار)، مشيرا إلى الجهة التي حددت رواتب النواب، هي “المؤتمر الوطني، الذي عُدّ بمثابة أول برلمان منتخب للبلاد عام 2012 وحتى يرفع الحرج عن أعضائه، استشار البعثة الأممية في هذا الأمر، وقد اقترحت البعثة مبلغاً يعادل 25 ألف دولار حينذاك؛ لكن أعضاء المؤتمر عدّوا ذلك رقماً كبيراً، واكتفوا بمبلغ 16 ألف دينار، واستمر البرلمان على الرقم ذاته، مع العلم أن مبلغ 16 ألف دينار كان يعادل حينذاك ما يساوي 12 ألف دولار”.