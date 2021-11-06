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بوقعيقيص: طرابلس شأنها شأن كل ليبيا مثقلة ببؤس المعدمين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن طرابلس حالها مثل حال باقي المدن الليبية، من الأوضاع المتردية وانتشار الفساد وارتفاع الأسعار وغياب الأمن.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لقد رأيت طرابلس شأنها شأن كل ليبيا يعاني مواطنيها مرتبات تأتي ولا تأتي، ويطاردهم شبح غياب أمن هش وكهرباء جعلها اعتدال الطقس تتحسن قليلا وغلاء فاحش وفساد مستشري”.

وأضافت:” رأيت الأجواء فيها مثقلة بعذابات بؤس المعدمين الذين طوحت بهم الهجرة غير الشرعية إلى قدر مأساوي وموت ذليل وانطفاء الأمل”.

وتابعت:” أنا لا أرى فرح ولا جذل ولا ابتسامات مشرقة ويوميات هانئة في كل الوطن ولم أقصد إهانة أحد، ولكنني ما كذبت ولم أفهم سر هذا الغضب من كلمة شاحبة بغلالة كئيبة”.

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صحيفة الساعة 24

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