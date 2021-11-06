شركة مليتة للنفط تكشف سبب وقوع حادث حقل البوري البحري

كشفت شركة مليتة للنفط والغاز سبب وقوع حادث حقل البوري البحري، الذي أدى إلى وفاة وإصابة 6 عاملين .

وقالت الشركة إن الحادث جرى خلال عملية فك وجر الخزان «سلوق»، الذي خرج من الخدمة العام 2017، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة، مضيفة، أن عمليات الإنتاج تسير في الحقل بشكل طبيعي والتحقيق جارٍ فى هذا الحادث، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وأعلنت لجنة الأزمة بمصلحة الموانئ والنقل البحري وقوع وفيات وإصابات بين العاملين في الحقل جرّاء الحادث، إضافة إلى فقدان عدد منهم، وقد تلقت بلاغًا به من ميناء الزاوية النفطي في الثانية والنصف ظهرًا، مشيرة إلى تكليفها بالتحقيق في موقع الحادث.