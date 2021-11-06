نادية عمران: مؤتمر باريس لن يحسم خروج المرتزقة

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن المؤتمر المرتقب في باريس لن يحسم ملف إخراج المرتزقة، وكذلك ملف الانتخابات.

وأضافت عمران، في حديثها لـوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن المؤتمر سيخرج بتوصيات كالمؤتمرات السابقة، خاصة أن المجتمع الدولي لا يزال منقسما تجاه الأزمة الليبية، نظرا لاختلاف المصالح، وأن العديد من الأطراف يستخدمون ورقة المرتزقة للضغط باتجاه استمرار الانقسامات، وفق قولها.

وترى عمران أن هناك حالة من تجاهل واقعية المشكلة، وهي عدم وجود توافق على وثيقة دستورية يستند عليها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أشارت إلى أن ما سيخرج به المؤتمر لن يكون له أثر واضح، ما لم يكن هناك خطوات واضحة للحل، وإلا ستكون الانتخابات باب جديد للخلافات.

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