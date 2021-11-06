توارق ليبيا: يجب إجراء الانتخابات في موعدها وقبول نتائجها من جميع الأطراف

أصدر المجلس الاجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا، بياناً أكد فيه تمسكه بمخرجات جنيف، وضرورة إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد بتاريخ 24 ديسمبر 2021م.
وقال المجلس في بيانه: “إنطلاقاً من مسؤولياتنا التاريخية تجاه وطننا المأزوم ..ليبيا.. وشعوراً بمعاناة الليبيين التي فاقت كل تصور وما نتج عن ذلك من تردٍّ في الاوضاع المعيشية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية والتي انعكست سلباً على حياة المواطن اليومية …ما يستوجب التفكير جدياً في إيجاد مخرج من هذه الأزمة، فإننا نؤكد على.التمسك بمخرجات مؤتمر جنيف وخارطة الطريق بشأن ليبيا”.
وطالب بضرورة إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد بتاريخ 24 ديسمبر 2021م، وإلتزام وإلزام كافة الأطراف بقبول نتائج الإنتخابات، وتقديم المعرقلين لها للمساءلة القانونية.
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