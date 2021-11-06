الرئاسي يوقف المنقوش عن العمل ويمنعها من السفر خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات معها

أصدر المجلس الرئاسي، اليوم السبت، قرار رقم (44) لسنة 2021 بشأن إيقاف وزير عن العمل واحالته للتحقيق.

ونص قرار الرئاسي، الذي طالعته قناتنا، في مادته الأولى على أن “توقف نجلاء محمد المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي عن العمل احتياطيا للتحقيق فيما نسب أليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

ونص القرار في مادته الثانية، أن يمنع الموقوف احتياطيا وفقا لأحكام المادة السابقة من السفر خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات والبت في نتائج أعمالها من للمجلس الرئاسي.

وشدد القرار في مادته الثالثة على أن تشكّل لجنة تحقيق مع الموقوف احتياطيا بموجب احكام هذا القرار برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وعضوية كل من عادل محمد سلطان، وأحمد جمعة عقوب.

ونص القرار في مادته الرابعة على أن تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها في اجل أقصاه (14) يوما اعتبارا من صدوره.

وشدد القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

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