الصغير: إذا لم يسبق إجتماع باريس خطوة تجاه تصريحات المشري لا معنى للسير للانتخابات

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن البعثة الأممية وأقطاب مؤتمر برلين 1 و 2 وقرارات مجلس الأمن أمام تحدٍ حقيقي للجدية والفاعلية، فتصريح خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، يشكل انتهاكاً صريحاً ومباشراً وموثقاً وجدياً للشرعية الدولية.

الصغير اعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “إذا لم يسبق اجتماع باريس خطوة تجاه ما صرح به المشري ويعمل عليه هو وجماعته ، فلا معنى لانعقاد موتمر باريس ولا للسير في الانتخابات من الأساس بل يجب الاستعداد لاستكمال الحرب” وفق قوله.

يذكر أن المشري صرح لقناة “الجزيرة” إنه حال فوز حفتر في الانتخابات الرئاسية فإن المنطقة الغربية ستقدم مئات الآلاف من الجثث ولم تُقبل نتائج هذه الانتخابات، ولن يكون حفتر رئيساً.

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