وزيرة الخارجية تنفي صحة التصريحات المنسوبة لها بشأن “لوكربي”

نفت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، صحة التصريحات التي نُسبت إليها بشأن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، المشتبه به في قضية لوكربي.

وأصدرت الوزيرة بياناً “نافية بشكل قطعي ذِكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية”، موضحة أنها “أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا)، الذي وقع سنة 2017 واتُهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية”.

وأكدت المنقوش أن “هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام، وهو مَن يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين”.

وجاء بيان وزيرة الخارجية على خلفية ردود الفعل الغاضبة التي أُثيرت حول تصريحات نُسبت لها، خلال لقاء متلفز مع قناة “بي بي سي”، ذكرت فيها أن الحكومة مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن تسليم المطلوب في قضية لوكربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية