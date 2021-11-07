العليا للانتخابات تعلن عن انطلاق ثاني مراحل العملية الانتخابية

طرابلس 07 نوفمبر 2021 (وال) _ أعلن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد (عماد السايح) عن بدء عملية توزيع بطاقة الناخب و انطلاق عملية تسجيل المرشحين كثاني مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وأضاف السايح: أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تنطلق في24 ديسمبر المقبل، وبعد شهر تنطلق الجولة الثانية بالتوازي مع الانتخابات البرلمانية”.

هذا و جاءت تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي نظمته المفوضية اليوم الأحد، بحضور أعضاء مجلس المفوضية وممثلين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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