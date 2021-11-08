تقرير تحليلي: نقص التمويل المزمن والفساد وسوء الإدارة يمنع الخدمات الصحية عن أكثر من مليون ليبي

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “العرب” الإخباري الدولي الضوء على ما خلفه التدخل العسكري الأجنبي الفاشل في ليبيا عام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن من قادوا هذا التدخل لم يبذلوا أي جهد لإعادة ترميم القدرات المؤسسية والهيكلية اللازمة بشدة للتجربة الديمقراطية في ظل انتشار الأسلحة والسعي الحثيث لتحقيق مصالح المرتزقة.

وتابع التقرير إن كل هذا قاد لفشل الانتخابات في تحقيق الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وشل أي فرص للدولة للتعافي والاضطلاع بدورها بالكامل كضامن للانتقال السلمي فضلا عن عدم توحيد مؤسسات الدولة لمواجهة الفساد.

وبين التقرير إن خمس سكان ليبيا أي مليونا و400 ألف مواطن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بينهم نازحون مهجرون لا يمكنهم بناء مجتمعاتهم والعودة إليها فيما يوجد أكثر من مليون ليبي لديهم احتياجات صحية حادة يمنع نقص التمويل المزمن والفساد وسوء الإدارة تلبيتها.

واتهم التقرير المجتمع الدولي بعدم التدخل بشكل إيجابي لمعالجة كل هذا الفشل مخافة التورط في دفع كلف جديدة أبرزها الكلفة السياسية مؤكدا إن ما يجري يتمثل في مواقف طائشة ومتناقضة ودعم روتيني لحكومة الوحدة الوطنية.

ووفقا للتقرير تستخدم عدد من الدول الـ20 ألف مرتزق أجنبي والقواعد العسكرية وتسليح جهات غير حكومية في ليبيا لحماية مصالحها عبر تغيير مسار الشؤون الليبية وهو ما جعل العديد منها تقاوم إجراء الانتخابات لوقف ذلك.

ترجمة المرصد – خاص

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