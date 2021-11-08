وزارة الخارجية تبحث آلية التعاون المشترك مع وزارة السياحة

طرابلس 08 نوفمبر 2021(وال) _ التقى مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد “سيف البي” بوكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية لشؤون السياحة ، الدكتورة “حنان حسين”.

وحضر الاجتماع كلا من رئيس اتحاد غرف السياحة الليبية، ومستشار وكيل الوزارة، ورئيس قسم الحج والعمرة بإدارة الشؤون الإسلامية.

وناقش الاجتماع، عددا من المواضيع المشتركة، بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة السياحة، وذلك بما يُسهم في إنجاح العمل المشترك بينهما. (وال _ طرابلس) ع م / هـ ع

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