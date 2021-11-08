رئيس المفوضية العليا للانتخابات يدعو إلى حصر الخلاف بين الأطراف السياسية

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد الدين السائح، إن حملة تشويه المفوضية بدأت منذ مرحلة تسجيل الناخبين في يوليو الماضي، من أطراف معارضة لتنفيذ العملية الانتخابية في ديسمبر، مؤكداً التزام المفوضية بتنفيذ ما يحال إليها من السلطة التشريعية “مجلس النواب”، داعياً إلى حصر الصراع بين الأطراف السياسية بعيداً عن المفوضية.

وأضاف “السائح” في تصريحات لـ”العربية الحدث”، حول تشرح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، أن شروط القانون الانتخابي والتشريعات المرتبطة بالانتخابات، تعدُّ المعيار في ترشحه أسوة بغيره من المرشحين، مبيناً أن الشروط تُشير قطعاً إلى ألا يكون المرشح محكوماً قضائياً، وأن القضاء الليبي يفصل في ترشحه إذا قدم المواطنون طعوناً لاستبعاده من السباق الانتخابي.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حول نية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الترشح، رغم مخالفة ذلك الفقرة 12 من شروط الترشح؛ عدم مسؤولية المفوضية في التحقق من مستندات المرشحين باستثناء الإجراءات الخاصة بها، وأن المفوضية ملزمةٌ باستقبال طلبات المرشحين حال توفر تلك المستندات، موضحاً أنه بإمكان المعترضين على المرشحين للرئاسة؛ اللجوء إلى القضاء والطعن في أهليتهم.

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