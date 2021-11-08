“أبو جناح”: توحيد المؤسسة العسكرية خطوة جوهرية في ظل الأحداث الراهنة

وصف نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبو جناح، خطوة توحيد المؤسسة العسكرية، بـ”الحيوية والجوهرية في ظل الأحداث الراهنة”، داعياً الليبيين إلى توحيد الصفوف بغية إصلاح واقع البلاد.

وقال “أبو جناح”، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الليبيين قادرون على حلّ جميع معوقات المرحلة الانتخابية، ما دامت الإرادة الدولية ماضيةٌ في دعم التوافق الداخلي، لافتاً إلى أن “مؤتمر باريس” يعدّ خطوةً أخرى لجهود معالجة ملف من الملفات العالقة في ليبيا، بحسب تعبيره.

وأكد نائب رئيس الحكومة، وجود رؤية واضحة للمنظومة الدولية حول التنسيق في خروج متزامن ومنسق للمرتزقة، مشدداً على ضرورة ارتباطها بمستويات عالية من الثقة بين أطراف الأزمة.

وبيَّن نائب رئيس الحكومة، رمضان أبو جناح، أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، تُواصل سعيها لاستكمال آليات سحب المرتزقة، داعياً إلى ضرورة أن تصب اللقاءات الدولية في مصلحة دعم استقرار ليبيا وسيادة السلطات فيها على كامل ترابها الوطني.

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