“إدارة الموفدين” تعتزم استرداد الأموال المنفقة على الموفدين المنقطعين

أكدت إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، عزمها استرجاع المبالغ المالية التي صُرفت على الطلبة الموفدين للخارج، والذين أنهوا دراستهم دون إبلاغ الإدارة بما يفيد ذلك.

وأوضحت الإدارة أنها بصدد إحالة أسماء المستنفدين لمدة الدراسة والتمديدات المقررة لوزارة التعليم، تنفيذاً لتعليمات الوزير عمران القيب بُغية تطبيق اللوائح القانونية بصددهم، والتنسيق مع وزارة المالية لاسترجاع المبالغ المالية التي أنفقتها الحكومة نظير دراستهم في الخارج.

وكانت وزارة التعليم قد اقتصرت الإيفاد للخارج في شريحة التخصصات النادرة، حيث أصدرت قرارات استهدفت الكليات الطبية بعد أن أعلنت عجزها عن تنفيذ أو إصدار قرارات إيفاد جديدة، بسبب شح الموازنة وتشجيع سياسة توطين الدراسات العليا في الداخل.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أصدرت قراراً بفصل عشرات الموفدين إلى الخارج، بعد انتهاء مدة إيفادهم وعدم مباشرتهم للعمل في الجامعات المتعاقدة المُعينين فيها، حيث تثير مسألة هجرة العقول الليبية إلى الخارج وعزوف الموفدين عن العودة للبلاد الكثير من الآثار السلبية على الموازنة العامة، وجودة التعليم في المؤسسات المحلية.

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