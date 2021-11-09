لامبرت: الليبيون يجب أن يقودوا العملية السياسية في بلادهم بعيداً عن أي نفوذ أجنبي

قالت يائيل لامبرت، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، في حوار مع صحيفة “المصري اليوم” نُشر اليوم الاثنين، إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تكون ملكاً لليبيين، وبقيادة الليبيين أنفسهم بعيداً عن أي تدخل أو نفوذ أجنبي.

وأكدت لامبرت أن الولايات المتحدة الأميركية تبذل ما بوسعها وبالتعاون مع شركائها، في سبيل حل النزاعات في عدة دول مثل ليبيا وسوريا واليمن.

وثمّنت لامبرت الجهود المصرية المبذولة في دعم الانتخابات الليبية، مشيرة أنه ليس للولايات المتحدة أي موقف بشأن المرشحين المحتملين، وأن الليبيين أنفسهم سيحددون من لديه دور يلعبه في مستقبل البلاد.

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