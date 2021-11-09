الصور يناقش مع السفير الإيطالي سبل التعاون القضائي بين البلدين

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور اليوم الإثنين بسفير جمهورية إيطاليا في ليبيا جوزيبي بوتشينو، بحضور القنصل الإيطالي في ليبيا وارنيستو تشيكيتلي.

وركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين العامتين الليبية والإيطالية في المواد الجزائية، وذلك من خلال الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة المقدمة من أي من النيابتين للأخرى.

كما ناقش اللقاء طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات الصلة بتطورات قضية قتل الوافدين الإيطاليين خلال العام 2015، وآخر ما توصلت له تحقيقات النيابة العامة الليبية في مجال مجابهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما يتضمن نتائج إجراءات التصدي لنشاط جماعات تنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر عبر الدول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية