المبروك يؤكد الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف وإدراج مكافأة المعاش الأساسي بمرتبات أكتوبر

ليبيا – قام رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة الإثنين بزيارة تفقدية لوزارة المالية، وعقد اجتماعًا موسعًا مع الإدارات المختصة بالوزارة بحضور وزير المالية خالد المبروك ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات.

الاجتماع خصص بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء، وكذلك توجيهات الرئيس بشأن معالجة ملف إفراجات الموظفين، وللتعرف على نتائج لجنة توحيد المرتبات.

وقدم وزير المالية توضيحًا متكاملًا بشأن الإجراءات المتخذة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف، وفقًا لما تم إحالته من قبل وزارة الخدمة المدنية، وكذلك إدراج مرتبات المعلمين وفق القانون رقم 4 خلال مرتبات شهر أكتوبر، وكذلك مكافأة المعاش الأساسي وتعديل مرتبات المتقاعدين.

وتقدم الرئيس خلال هذا الاجتماع بجزيل الشكر لكافة العاملين بوزارة المالية على جهودهم المبذولة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

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