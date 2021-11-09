طقس ليبيا: أمطار متفرقة واستمرار التراجع التدريجي في درجات الحرارة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى فرصة هطول أمطار متفرقة على غالبية مناطق الشمال الغربي، خاصةً المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى طرابلس وتشمل غالبية مناطق الجبل الغربي.

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

حالة السماء: فرصة هطول أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من (رأس اجدير حتى طرابلس) وتشمل غالبية مناطق الجبل الغربي، و قد تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد.

الرياح: جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 23) مْ على معظم المناطق وما بين (25 – 30) مْ على المنطقة الممتدة من زليتن حتى سرت، بنى وليد، والقريات، وتسجل انخفاضاً تدريجياً على هذه المناطق من الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر وطبرق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23 – 28) مْ وتسجل انخفاضاً طفيفاً يوم الغد على الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: تكاثر السحب مع فرصة هطول أمطار متفرقة، ومن المتوقّع أن تكون جيدة هذا اليوم خاصةً على غدامس والحمادة.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28 – 32) مْ، و لا تتجاوز اليوم (18) مْ على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضاً على غالبية المناطق، يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30 – 34) مْ.

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