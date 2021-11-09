وزير الخارجية اليوناني: نسيان ليبيا هو آخر ما يمكن فعله

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، على أهمية مؤتمر باريس حول ليبيا، والمقرر انعقاده في 12 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن “نسيان ليبيا، وترك الوضع يأخذ مجراه تلقائياً؛ هو آخر ما يمكننا فعله”.

وأضاف “ديندياس”، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية”، أن الوضع في ليبيا يحتاج إلى توجيه، وأن المجتمع الليبي بحاجة إلى مساعدة من الاتحاد الأوروبي “لإقامة دولة عادلة جديدة في ليبيا”، بحسب تعبيره.

وشدد الوزير اليوناني على ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا على المدى الطويل، مشيراً إلى أن إهمال الاتحاد الأوروبي لليبيا يعني تدخل جهات أخرى، وبالتالي خلق مشكلات أخرى.

وأوضح “ديندياس” أن شمال أفريقيا عموماً، وليبيا خصوصاً، امتدادٌ ثقافيٌ وجغرافيٌ لأوروبا، ولا يجوز تجاهل ما يحدث فيه.

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