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سفيرة فرنسا: ندعم إجراء الانتخابات الليبية بحسب قوانين النواب

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد أحميد حومه، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، لقاءً في العاصمة التونسية تونس، مع سفيرة فرنسا في ليبيا بياتريس دو هيلين؛ تناول الوضع السياسي الليبي ومستجدات التحضيرات للاستحقاق الانتخابي.

وأكدت “دو هيلين” دعم فرنسا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها بحسب القوانين الصادرة عن مجلس النواب، والتحضيرات الفرنسية لمؤتمر باريس حول ليبيا والمزمع عقده في 12 نوفمبر الجاري.

كما تناول الطرفان ملف المصالحة الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي على الأراضي الليبية كافة.

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قناة 218 الليبية

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