“لايف”.. تحضيرات مؤتمر باريس، والإصرار الأميركي على انتخابات ديسمبر

قال الباحث في مركز جنيف للدراسات ناصر زهير، إن هناك تحضيرات كبيرة لمؤتمر باريس من أجل إنجاحه.. وأضاف في حديث لبرنامج LIVE عبر 218 NEWS الثلاثاء، أن المؤتمر يحمل في عناوينه التوافق على الانتخابات والبدء في عملية إخراج المرتزقة، فيما يحمل مضمونه محادثات دولية وصفها بالمهمة بين الولايات المتحدة وفرنسا، وبين فرنسا وإيطاليا، ومن يسمونهم باللاعبين الجدد في الملف الليبي، وهم الأتراك والروس، من أجل الوصول إلى تسوية تضمن إزالة كافة العراقيل أمام الانتخابات في ليبيا.

فيما رأى رئيس تنسيقية “حراك ليبيا تنتخب” منير الساعدي، أن التمثيل العالي المستوى للولايات المتحدة في مؤتمر باريس؛ يبين أنها تضغط بكل قوة، سياسياً وعسكرياً؛ لإنجاز انتخابات 24 ديسمبر، وستعاقب كل المعرقلين.

بدوره اعتبر المتابع للشأن السياسي أحمد المهدوي، الأمريكان مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها، وأن الملف الليبي صعد إلى مراتب عليا من ضمن اهتمامات الولايات المتحدة، وذلك يتضح بمشاركة نائبة الرئيس كامالا هاريس في مؤتمر باريس.

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