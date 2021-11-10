للأسبوع الخامس ..تلقيح 1163 مهاجراً غير قانوني ضد كورونا

تلقى 1163 مهاجراً غير قانوني من أصل 1986 مهاجر الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، وذلك ضمن الأسبوع الخامس من الحملة الوطنية التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون المنظمة الدولية للهجرة.

وكان المركز؛ قد أعلن عن انطلاق حملات التطعيم ضد كورونا منتصف شهر أكتوبر الماضي ،حيث تستهدف هذه الحملة المهاجرين غير القانونيين المتواجدين في عدة مراكز للإيواء في البلاد جرى خلالها تلقيح الآلاف منهم.

في السياق ذاته نظمت المنظمة الدولية للهجرة هذا الأسبوع ورشة عمل مدتها أربعة أيام؛ لتعزيز التعاون عبر الحدود بين ليبيا وتونس وتعزيز قدرات الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها في المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية ، وفقا للمعايير الدولية .

ونظمت الورشة بالتعاون مع مدربين من المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ ناقشوا خلالها آلية التعاون عبر الحدود، والصحة العامة والتدابير الواجب اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية العامة المحتملة.

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