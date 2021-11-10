تسجيل 155 مرشحاً ومرشحة للانتخابات البرلمانية

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بارتفاع إجمالي عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية، اليوم الثلاثاء، إلى 155 مرشحاً في التنافس العام والخاص، موزعين على 13 دائرة انتخابية، وشهدت طلبات الترشح عزوفاً في طلبات النساء، بنسبة مشاركة بلغت 7% مقابل 93% للرجال.

وأظهرت تفاصيل ثاني أيام قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، تسجيل 21 مرشحاً من الرجال بالدائرة الانتخابية الثالثة، فيما بلغ عدد النساء المسجلات في الدائرة ذاتها ثلاث مرشحات، وهي الدائرة الأكثر تسجيلاً للطلبات حتى نهاية اليوم.

وتوزع بقية المرشحين البالغ عددهم 131، على بقية الدوائر الانتخابية، حيث سجلت الدائرة الأولى 15 مرشحاً وسجلت الثانية 15 مرشحاً ومرشحتين، فيما انخفض العدد في الدائرة الرابعة وسجل عشرة مرشحين، وسجلت الدائرة الخامسة ستة مرشحين ومرشحة واحدة، وجاءت إحصاءات الدائرة السادسة مرتفعة حيث سجلت 17 مرشحاً وثلاث مرشحات.

إلى ذلك، تواصلت عمليات ثاني أيام قبول المرشحين لسباق الانتخابات البرلمانية، وسجلت الدائرة السابعة مرشحاً واحداً، بينما بلغ عدد المرشحين البرلمانيين في الدائرة الثامنة سبعة مرشحين، وارتفع في التاسعة إلى عشرة مرشحين وفي العاشرة إلى ثمانية مرشحين، بينما سجلت مرشحة واحدة في الدائرة 11 وبلغ عدد المرشحين فيها 12 مرشحاً، إلى جانب سبعة مرشحين ومرشحة واحدة بالدائرة 12، في حين تم تسجيل 15 مرشحاً في الدائرة 13 والأخيرة.

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