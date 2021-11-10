وورلد كرنك: كان لحلف الناتو أطماع بثروة ليبيا النفطية في العام 2011

ليبيا – أكد تقرير استذكاري نشرته مجلة “وورلد كرنك” الفرنسية وجود أطماع لحلف شمال الأطلسي “ناتو” بثروة ليبيا النفطية في العام 2011.

التقرير الذي نشره القسم الإنجليزي بالمجلة وتابعته وترجمته صحيفة المرصد اتهم طائرات الحلف بتجنب استهداف هذه الثروة من مصاف ومنشآت مختلفة بمجمعي خليج سرت والبريقة النفطيين بالضربات الجوية المباشرة في مقابل توجيه الضربات لأماكن مدنية في المجمعين.

وقالت إدارتا المجمعين لمجموعة من الصحفيين في حينها:”نحن بأمان هنا ولن يقوم “ناتو” بتدمير المنشآت النفطية” فيما أشار التقرير إلى عدم تحقق ما قالته الإدارتان بعد أن تم الاستهداف الجوي لمبان سكنية ومطعم وقاعة لتناول الطعام.

وتابع التقرير إن تجنب طائرات “ناتو” استهداف خزانات النفط وأنابيبه ومجمع البتروكيماويات يشير بوضوح إلى أن الهدف هو عدم التعرض للثروة النفطية في ليبيا وإن كان الثمن سقوط 6 ضحايا أبرياء فقدوا حياتهم من دون وجود أي مبرر.

ونقل التقرير عن موظفين قولهم أنهم فقدوا بتدمير المطعم والقاعة مكانهم الآمن للاسترخاء وتصفح الإنترنت مؤكدا إن العمال الأجانب القادمين من دول أوروبا فيما علق الآخرون القادمون من دول فقيرة مثل بنغلاديش في ليبيا.

وصرح عاملون ليبيون بوضوح إن حرب “ناتو” خلال العام 2011 قذرة ومن أجل النفط مؤكدين إن خطورة الضربات الجوية بانت واضحة من خلال ظهور مقطع مصور في حينها لأحد الضحايا وقد دخلت شظية بحجم اليد في داخل رأسه.

ترجمة المرصد- خاص

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