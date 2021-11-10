مصدر ليبي مطلع: إعادة فتح السفارة الجزائرية في ليبيا قبل نهاية نوفمبر

ليبيا- كشف مصدر ليبي مطلع عن إعادة الجزائر فتح سفارتها في ليبيا أواخر الشهر الجاري بعد إغلاقها لـ8 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية.

ووفقا لما ورد في صحيفة الشروق الجزائرية وتابعته صحيفة المرصد أشار المصدر إلى أن سليمان شنين المعين حديثا بمنصب سفير الجزائر في ليبيا سيلتحق بمنصبه أواخر نوفمبر الحالي لإنهاء التمثيل الحالي المتمثل بمكتب البعثة الديبلوماسية الجزائرية بالعاصمة تونس.

هذا وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد وافقت على اعتماد شنين سفيرا فوق العادة للجزائر بعد أن شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

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