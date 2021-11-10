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“مكافحة الأمراض”: 15 وفاة و597 إصابة جديدة بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 597 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 362 ألفاً و915 حالة، من بينها 132 حالة حرجة.

وكشف المركز، في بيانه رقم 557، عن تعافي 1.493 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 311 ألفاً و473 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل 15 حالة وفاة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 5.241.

وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 13.4%، وذلك بعد فحص 4.447 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1.589.598 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 513.516 شخصاً.

 

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قناة 218 الليبية

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