أفريكوم لـ”218″: إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا خطوة رئيسة نحو الاستقرار

قالت قيادة القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، اليوم الأربعاء، إنها تدعم الحل السياسي في ليبيا، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، كخطوة رئيسة نحو استقرار البلاد.

وجدّدت مسؤولة المكتب الإعلامي لـ”أفريكوم” بشمال أفريقيا، باردا آزاري، في تصريحاتٍ لـ”218″؛ تأييد القيادة لجهود وزارة الخارجية الأميركية في دعم وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وحول نشر تنظيم “داعش” الإرهابي صوراً لعناصره في الصحراء الليبية منتصف أكتوبر الماضي؛ أكدت قيادة القوات الأميركية مواصلة العمل على إضعاف قدرة عناصر تنظيمي “داعش” والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الإرهابييْن في ليبيا، موضحةً أن خطرهما لا يُشكّل تهديداً للأمن الإقليمي فحسب، وإنما يطال الولايات المتحدة وأوروبا.

ومع شروع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودعم جميع الأطراف الدولية المنخرطة في الشأن الليبي، لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر؛ برز تصعيد جديد ضد الانتخابات بقيادة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حثّ فيه على عدم المشاركة، والتظاهر والاعتصام أمام مقرات مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة ومجلس النواب، تنديداً بإجراء انتخابات ديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية