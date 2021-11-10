القاهرة وواشنطن تدعمان خطة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”

اختتمت فعاليات الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر في واشنطن، بمشاركة وفود دبلوماسية من البلديْن، على رأسهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري، وذلك بعد يومين من مشاورات سياسية وعسكرية واقتصادية، تناولت ملف الأزمة الليبية.

وشدد البيان الختامي للحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، الثلاثاء، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، ودعم خطة عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” لإخراج القوات الأجنبية كافة والمقاتلين والمرتزقة.

من جهته، رحب “شكري”، بمخرجات الحوار، داعياً إلى ضرورة العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة.

بدورها، أعربت الولايات المتحدة، عن تقديرها لقيادة مصر في التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، في ليبيا وغزة.

وجددت واشنطن، تأكيد دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن المائي لمصر، داعيةً إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي.

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