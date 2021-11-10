“زاخاروفا” تؤكد مشاركة “لافروف” في مؤتمر باريس حول ليبيا

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن مشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف، الجمعة، في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس.

وأعربت “زاخاروفا” في مؤتمر صحفي بموسكو، عن أملها في أن تساعد قرارات مؤتمر باريس في تجاوز ما وصفتها بـ”التداعيات الكارثية” للأزمة في ليبيا، وإعادة البلاد إلى مسار التقدم لصالح جميع الليبيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: مهمة المؤتمر تتبلور في حشد المزيد من جهود المجتمع الدولي لتسهيل عملية التسوية السياسية في ليبيا، وتوضيح أهداف وغايات ضمان التسوية الشاملة والمستدامة.

وكانت السفارة الروسية لدى فرنسا قد أعلنت، في وقت سابق، عن مشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف، في المؤتمر الدولي حول ليبيا.

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