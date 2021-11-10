الشروع في إنشاء مجمع الصناعات الأسْمنتية ومواد البناء

خاص | 218

وقّعت المؤسسة الوطنية للتعدين التابعة لوزارة الصناعة، اتفاقيةً مع شركة “أبراج الغد”؛ لإنشاء مشروع مجمع الصناعات الأسْمنتية ومواد البناء.

وقال وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، في تصريحٍ لـ”218″، الأربعاء: المجمع يضمّ ستة مصانع كبيرة، من المقرر أن توفر حوالي أربعة آلاف وظيفة مباشرة، وذلك بالتعاون مع الشركات الألمانية والنمساوية والدنماركية.

وأشار إلى أن المشروع بحاجة لتوفير إمدادات الطاقة عبر مدّ خط للغاز من “شركة سرت للنفط والغاز” بطول 85 كيلومتراً.

وبحسب وزير الصناعة؛ يعدّ مجمع الصناعات الأسْمنتية ومواد البناء، مشروعًا استراتيجيًا كبيرًا؛ لما له من دور فعّال في تحقيق التنمية المكانية وتطوير الصناعات الحديدية وغيرها، إضافةً إلى خلق فرص عمل تحدّ من معدلات البطالة المرتفعة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية