السفير الألماني في بنغازي لبحث دور شركات بلاده في إعادة الإعمار

ناقش وزير التخطيط فاخر بوفرنة مع السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت، الأربعاء بمدينة بنغازي، ما تقوم به برلين من أعمال من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بشأن برامج الحكم المحلي وتطوير البلديات وقطاع الصحة والبرامج الشبابية والمشاريع الصغرى، إلى جانب تقديم الدعم الفني وإدارة المخلفات.

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري والمدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي مانفرد هور، التطرق إلى المشاريع والأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي المدعوم من الاتحاد الأوربي، والذي تُعتبر ألمانيا من أكبر الداعمين فيه.

وبحث الجانبان خلال اللقاء كذلك، دور الشركات الألمانية في إعادة الأعمار وأهمية وجودها، باعتبار أنه كان لها في السابق دور بارز في تنفيذ العديد من الأعمال في مجالات البنية التحتية المُختلفة.

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