المنفي يتوجه إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أن محمد المنفي سيترأس وفد ليبيا خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي سيُعقد بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة القادم.

وهيبة التي كانت تتحدث من على متن الطائرة الرئاسية، أشارت إلى أن المنفي سيؤكد خلال المؤتمر على ضرورة إيفاء كل الأطراف بتعهداتها لضمان استكمال العملية السياسية في ليبيا بنجاح، إضافة إلى ضرورة التزام الأطراف الدولية بإنجاح خطة ليبيا لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وكشفت وهيبة أن قائدي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، سيرافقان المنفي خلال المؤتمر.

ويُعوّل الكثيرون على أن ينجح مؤتمر باريس في الدفع بإجراء الانتخابات الليبية المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل إلى الأمام، إضافة إلى البدء بعملية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تماشياً مع خطة العمل التي أقرتها مؤخراً اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

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