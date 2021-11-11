تقرير أممي يضع ليبيا في قائمة البلدان “الفقيرة رقمياً”

صَنفت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، ليبيا ضمن قائمة الدول التي تعاني “فقراً رقمياً”، تقل فيها نسبة حصول الأطفال على خدمات الإنترنت عن %35.

وأوضحت المنظمة التي رَصدت عملية التعلُم عن بُعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدى قدرة الأطفال على الولوج للمنصات الإلكترونية، أن جائحة كورونا فاقمت أزمة التعليم لملايين الأطفال في المنطقة، فما لا يقل عن 39 مليون طفل يُشكلون ما نسبته %40 من سكان المنطقة، لم يحصلوا على التعلم عن بُعد بسبب “الفقر الرقمي”، أي عدم القدرة على الحصول على الإنترنت بشكل دائم أو عدم توفر أجهزة رقمية كافية في المنازل، خاصة في بلدان مثل ليبيا والسودان وسوريا واليمن، وفق تقرير صادر عن المنظمة الأممية.

ودعت اليونيسيف إلى زيادة الميزانيات الحكومية لإصلاح أنظمة التعليم والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة لتخصيص ما لا يقل عن 4 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، لتغيير الوضع الحالي الذي يؤثر سلباً على أطفال المنطقة.

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