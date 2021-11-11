اجتماع موسع لبحث الاستفادة من الأيدي العاملة للمهاجرين في ليبيا

عقد وزير العمل والتأهيل علي الرضا الأربعاء، اجتماعاً مع عدد من ممثلي الدول المجاورة والإقليمية؛ لمناقشة آليات التعاون في مجال هجرة اليد العاملة، والاستفادة من الأيدي العاملة للمهاجرين المقيمين حالياً في ليبيا.

وتهدف هذه المبادرة الممولة من قبل برنامج حماية التنمية الإقليمية التابع للاتحاد الأوروبي RDPP، وبدعم من وفد الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إلى تعزيز التعاون بين وزارة العمل والدول المشاركة، لتطوير إطار قانوني من شأنه تسهيل التعاون الدولي بشأن تنقل العمالة.

ورأى الرضا أن وضع خارطة طريق ملموسة أمر ضروري في هذه المرحلة؛ لتوجيه العملية بشكل أكبر نحو مزيد من التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين البلدان الأصلية ودولة ليبيا.

فيما اعتبر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو صودا، أن هذا الاجتماع يُعد خطوة مهمة نحو إدارة هجرة اليد العاملة في ليبيا، وحماية العمال المهاجرين، مضيفاً أن التعاون الفعال بشأن هجرة اليد العاملة هو عنصر أساسي في استراتيجية أوسع، لتحسين السلامة وأمن العمال المهاجرين الذين يساهمون في الاقتصاد الليبي.

وأكد وفد الاتحاد الأوروبي في ليبيا من جانبه، على أهمية المسارات القانونية لهجرة اليد العاملة والهجرة الآمنة والمنظمة في شمال أفريقيا.

وحضر هذا الاجتماع الذي عُقد في العاصمة طرابلس، ممثلون عن بوركينا فاسو وتشاد ومصر وغانا وغينيا كوناكري ومالي والنيجر ونيجيريا والسودان وتونس.

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