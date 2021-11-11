لاحتواء أزمة الدقيق.. “الحويج” يُخاطب المركزي لتسهيل إجراءات توريد الحبوب

خاطب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير؛ بشأن مقترح تقديم تسهيلات ائتمانية لشركات المطاحن والأعلاف لتوريد الحبوب؛ بهدف احتواء أزمة ارتفاع أسعار الدقيق، التي برزت خلال الربعيْن الثاني والثالث من العام الجاري.

وطالب “الحويج” في رسالته إلى “الكبير”، بضرورة منح تسهيلات ائتمانية استيرادية بغطاء نقدي جزئي نسبته 30%، على أن يكون السقف الممنوح للشركات المستهدفة بمتوسط توريدات احتياجات ستة أشهر قادمة.

وأشار الكتاب الي إمكانية احتساب متوسط واردات الشركات وفقاً لبيانات آخر ستة أشهر من العام الجاري.

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