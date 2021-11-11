طقس ليبيا.. أمطار وتقلبات جوية بدايةً من الأحد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أنه لا تغيير في حالة الطقس علي غالبية المناطق، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يوم الأحد على مناطق الشمال الغربي، تصحبها خلايا رعدية أحياناً خاصةً على الساحل.

وجاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على منطقة الممتدة من مصراتة حتى سرت، ومن المتوقّع أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة من مساء السبت على غالبية المناطق.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم السبت إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22- 26) مْ ولا تتجاوز (20) مْ على مرتفعات الجبل الغربي.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد على هذه المناطق.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على المناطق الجبلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21–27) مْ، على غالبية المناطق وتسجل انخفاضاً يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم السبت إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-27) مْ، و لا تتجاوز اليوم (21) مْ على غدامس، وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم السبت على غالبية المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 32 ) مْ ، وتسجل تراجعاً خلال اليومين القادمين.

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