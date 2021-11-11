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“السيسي” إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتوجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، غداً الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً مما وصفه بالدور المصري المحوري في دعم المسار السياسي الليبي على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث أن “السيسي” يعتزم التركيز خلال أعمال المؤتمر على ضرورة تكاثف الجهود الدولية لمساندة ليبيا وذلك من خلال إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الـ 24 من ديسمبر المقبل، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، إضافةً إلى بيان الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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