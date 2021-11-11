بعد تلبية مطالبها.. نقابة التدريس الجامعي تستأنف الدراسة

أعلنت نقابة التدريس بالجامعات الليبية، وقف الاعتصام المفتوح، الذي بدأته مطلع أكتوبر، واستئناف الدراسة، بعد استجابة الحكومة لمطالبهم المتعلقة بتحسين الأجور، ومعالجة الوضع الوظيفي، وسداد الاستحقاقات المالية المتراكمة على أعضاء هيئة التدريس.

وكانت الحكومة قد تعهدت بدفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية وفق المادة 126 المعدلة من اللائحة 501 بشأن الدراسة والامتحانات والتي تشمل زيادة تقارب 100%، عن المرتبات السابقة مع رفع قيمة ساعات العمل الإضافي.

وكان وزير التعليم العالي، عمران القيب، قد وجّه مراسلة لرؤساء الجامعات، طالبهم فيها بتضمين الزيادة المقررة في مرتبات شهر أكتوبر الجاري، محملاً إياهم مسؤولية أي تأخير في ذلك.

جديرٌ بالذكر أن نقابة أعضاء هيئة التدريس دخلت في اعتصام مفتوح، شلّ نحو 25 جامعة حكومية في البلاد؛ للضغط على الحكومة التي فعّلت قوانين وقرارات متعلّقة بزيادة بعض القطاعات كالتعليم الأساسي والمتقاعدين، وتلجأ الحكومة لتحميل هذه الزيادات على باب الدعم، بسبب غياب قانون معتمد للميزانية العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية