المبعوث الروسي: موسكو تعتبر الانتخابات أساساً لاستقرار الوضع في ليبيا

أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا ستدعم البيان الذي سيتبناه المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس.

وقال بوغدانوف في حديث لقناة روسيا اليوم، إن موسكو تعتبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أساسا لاستقرار الوضع في ليبيا.

وشدد بوغدانوف على أن المعضلة الأساسية الحالية أمام الفرقاء الليبيين هي إخراج جميع القوات الأجنبية دون استثناء من البلاد.