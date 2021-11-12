هذا ما سيركز عليه مؤتمر باريس حول ليبيا

العنوان-باريس

ينعقد، اليوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا، لمناقشة آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، إضافة إلى ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية.

ودعت فرنسا للمؤتمر دول عديدة للمشاركة، خاصة الدول المعنية بالملف الليبي والتي تربطها حدود مشتركة معها من تشاد والنيجر وتونس ومصر.

وسيركز المؤتمر حول الدفع بالعملية الانتخابية في البلاد بموعدها المحدد، إذ من المقرر أن تشدد الدول المشاركة على إجرائها في موعدها الذي جرى الاتفاق عليه بملتقى الحوار السياسي بدعم أممي ودولي.

كما أن من المرتقب، أن تقدم الدول المشاركة في المؤتمر إضافة إلى الأمم المتحدة دعما قويا لخطة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.