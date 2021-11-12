ماكرون يلتقي الدبيبة والمنفي فور وصولهما لـ قصر الإليزيه للمشاركة في مؤتمر باريس

العنوان-باريس

التقى الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، فور وصولها لقصر الإليزيه.

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن وصول رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، قبل قليل إلى قصر الإليزيه مقر انعقاد مؤتمر باريس بشأن ليبيا.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الدبيبة وصل رفقة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

ويذكر أن الدبيبة التقى صباح اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.

حيث تطرق اللقاء لتنسيق الموقف بين البلدين في مؤتمر باريس المنعقد اليوم، وكذلك مناقشة القضايا الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي وخاصة في مجال الطاقة البديلة.