قُبيل مؤتمر باريس.. الغرياني يدعو الليبيين إلى حمل السلاح لمنع إقامة الانتخابات

العنوان-طرابلس

أعلن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، رفض إجراء الانتخابات بسبب مشاركة المشير خليفة حفتر، داعيا “المدن والمناطق المختلفة في ليبيا إلى حمل السلاح والتهديد بالحرب لمنع إجرائها”.

وقال الغرياني في حديث لبرنامج الإسلام والحياة الذي تبثه قناة التناصح القريبة من الجماعات الإرهابية، “نحن مع إجراء انتخابات نزيهة ليس فيها سفاح دماء أو انتهاك حرمات أو تدمير المدن، فهذا لا يمكن أن نسمح به”، مطالبا وزارة الداخلية والجهات الأمنية بإعلان عدم استطاعتها تأمين الانتخابات.

الغرياني دعا من وصفهم بـ”القوى الوطنية الفاعلة” في “مصراتة وزليتن ومسلاتة وتاجوراء وسوق الجمعة وطرابلس وجنزور والزاوية الغربية وزوارة والزنتان والجبل وغريان، إلى الوقوف في وجه حفتر ومنعه من الترشح، مثلما منعوا من دخول طرابلس في حرب 4/4″، على حد زعمه.

وطالبهم بحمل السلاح والتهديد بالحرب، قائلا، “يجب أن يكون هذا البيان مع وضوحه وصراحته، مصحوبا بقعقعة السلاح لردعهم”.

وتابع، “هم الآن يطبخون لكم المكائد في أبو ظبي وغيرها، ويريدون أن يعملوا صفقة لحفتر يبتز فيها الحكومة ابتزازا آخر ويأخذ حفنة من المليارات وليست الملايين لتأجيل الانتخابات”.

الجديرٌ بالذكر أن تصريحات الغرياني جاءت قبل ساعات من انطلاق مؤتمر باريس بشأن ليبيا، الذي يُعقد اليوم الجمعة، في محاولة فرنسية لخلق نوع من التوافق على الصعيد الدولي لدعم وقبول نتائج الانتخابات المقبلة.