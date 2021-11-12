العنوان – باريس

شدد البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي لدعم ليبيا على أهمية التزام كل أصحاب المصلحة الليبيين بشكل لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر وفق مانصت عليه خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن.

وأشاد البيان بالخطوات الفنية لمفوضية الانتخابات بما فيه تسجيل 2.8 مليون ليبي على القوائم الانتخابية.

وأضاف نحيط علما بالإعلان عن فتح عملية التسجيل للمرشحين الرئاسيين والبرلمانيين والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تبدأ في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح البيان الختامي لمؤتمر باريس، نحيط علما بإعلان المفوضية أن النتائج النهائية للانتخابات بشقيها يتم في وقت واحد.

وأكد البيان الدعم الكامل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لوضع الأساس التقني لانتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة في 24 ديسمبر 2021 .

وأعلن البيان الختامي مشاركته الشعب الليبي تطلعه لممارسة حق التصويت لممثليه التنفيذيين والتشريعيين.

وقال البيان :”ندرك الحاجة لتوحيد المؤسسات لتتمتع بتفويض ديمقراطي من الشعب ونشجع البرلمان الجديد بمجرد انتخابه على إنشاء دستور دائم مقبول على نطاق واسع في جميع أنحاء ليبيا”.

ودعا البيان جميع السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة إلى تزويد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالدعم المطلوب لإجراء الانتخابات.

وحث جميع أصحاب المصلحة والمرشحين على احترام التزاماتهم تجاه إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر والالتزام العلني باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها وقبول النتائج.

ودعا يان باريس جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى مواصلة العمل معًا بروح الوحدة بمجرد إعلان النتائج والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرقل أو تقوض نتيجة الانتخابات والتسليم الديمقراطي للسلطة للسلطات والمؤسسات المنتخبة حديثًا.

وشدد البيان على أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب بها أو تزييفها سوف يخضعون للمساءلة وقد يتم ادراجهم من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وشجع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على توفير مراقبين انتخابيين بالتنسيق مع السلطات الليبية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمفوضية.

وأشاد بيان مؤتمر باريس بشدة بلجنة 5 + 5 مؤكًدا دعم دورها المحوري في الحفاظ على الامن واتخاذ خطوات نحو كامل و تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد البيان دعم خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي وضعتها 5 + 5 بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

وأبدى بيان باريس الالتزام بتسهيل تنفيذ خطة الانسحاب المتزامن على النحو المبين في خطة العمل داعيًا جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تنفيذ التزاماتها دون تأخير.