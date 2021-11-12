المنفي يثمن جهود لجنة “5+5” في إخراج 300 مقاتل من المرتزقة والمقاتلين الأجانب

ليبيا – اجتمع ‏رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الجمعة بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، بعضوي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مراجع العمامي، وأحمد أبو شحمة، المرافقين له للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا.

عضوا اللجنة أطلعوا المنفي على آخر المستجدات على المستويين العسكري والأمني.

بدوره، ثمن المنفي جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في إخراج 300 مقاتل من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من البلاد كدفعة أولى، والاستمرار في دعم انسياب حركة المواطنين بالطريق الساحلي.

كما حث المنفي اللجنة على مواصلة جهودها من أجل الحفاظ على وحدة البلاد.