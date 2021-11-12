كلمة المنفي في مؤتمر باريس حول ليبيا 

العنوان – باريس

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن مؤتمر باريس الجامع لامس في وقته ومكوناته حساسية الموقف الذي تواجهه ليبيا.

وأضاف المنفي في ‏افتتاح مؤتمر باريس حول ليبيا أنه على مدى عقد من الزمن فشلت كل الصيغ والمبادرات المبينة على المصالح والرؤى الأحادية للدول المنخرطة في الشأن الليبي أن تقدم مفتاح السلام للشعب الليبي وللمنطقة.

وتابع رئيس المجلس :”لقد استلم المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية مهامها وفقا لاتفاق سياسي وخارطة طريق رسمت معالم المرحلة وحددت الواجبات المناطة بهما ابتداء من دمج الحكومة ومؤسسات الدولة مرورا بالتمهيد لمصالحة وطنية شاملة وعادلة وانتهاء بالإشراف العادل والشفاف على انتخابات متزامنة رئاسية وبرمانية تحظى بالاحترام والقبول محليا ودوليا”.

وذكر المنفي، لقد عمل المجلس الرئاسي بكل إصرار وانسجام بين اعضاءه لتحمل وإنجاز ما انيط به من التزامات وواجبات، حيث عمل بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري الرابط بين شرق البلاد وغربها وضمان حرية وسلامة تنقل المواطنين والسلع على طول الساحل الليبي.

وأضاف أن هذا الأمر الذي يدعونا إلى الإشادة بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات العملية والملموسة التي قامت بها، ابتداء من وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، ومؤخرا توصلها إلى خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات (والمقاتلين) الأجانب.

وأكد المنفي أنهم عملوا على إيجاد الحلول والصيغ لتوحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية التي ربما لم تستكمل بسبب عدم وجود ولاية قانونية للمجلس الرئاسي عليها، وعدم انصياعها بالكامل لما قدمه المجلس الرئاسي من حلول ومقترحات.

وقال رئيس المجلس :”إن التأسيس لمتطلبات المصالحة كان من أولويات المجلس الرئاسي الليبي فقد قمنا بتأسيس مفوضية عليا للمصالحة الوطنية وخلق مناخ للسلام والمصالحة بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين كما نعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا”.

وأكد أنه لمن منطق حرصنا على مكاسب السلام وجني ثمار ما مهدنا له أن نحرص كل الحرص على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل ينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا على مدى عقد من تاريخ الوطن.