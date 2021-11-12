المنفي: مخرجات مؤتمر باريس ملبية لتطلعات الشعب الليبي 

العنوان – باريس

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة أن مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا ملبية لتطلعات الشعب الليبي.

وأضاف المنفي خلال مؤتمر صحفي انعقد في ختام مؤتمر باريس حول ليبيا، أن المؤتمر يلبي تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر، مع ضرورة حل النقاط الخلافية.

وأوضح رئيس المجلس أن خروج 300 من المرتزقة والقوات الأجنبية، من الأراضي الليبية، هو بداية لتنفيذ توصيات اللجنة العسكرية (5+5).

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت حساس، يتطلع فيه الليبيون لتقرير مصير بلادهم، ومستقبل أبنائهم، ونقطة مضيئة نحو تحول ديمقراطي لمستقبل زاهر لليبيين.

وانعقد في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة مؤتمر باريس حول ليبيا بمشاركة عدد من الرؤوساء والوزراء.