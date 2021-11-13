لعمامرة لـ”المنقوش”: الجزائر ملتزمة بالوقوف بإخلاص بجانب ليبيا

التقى رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية بالجزائر، على هامش مؤتمر باريس حول ليبيا، مع نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية دولة ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الخارجية الجزائرية، أكد لعمامرة للمنقوش التزام الجزائر ووقوفها بثبات وإخلاص إلى جانب ليبيا حتى يستتب الأمن والاستقرار ويلتئم شمل الأشقاء الليبيين.

وشاركت نجلاء المنقوش أعمال مؤتمر باريس حول ليبيا برفقة عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية و رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ، مؤتمر باريس حول ليبيا الذي دعا إلي عقده رئيس الجمهورية الفرنسية، ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، والأمين العام للأمم المتحدة كما شاركت البلدان الشقيقة و الصديقة و المنظمات الإقليمية و الدولية بالمؤتمر وذلك من أجل دعم و تنفيذ العملية السياسية التي يحققها الليبيين ويقودونها بأنفسهم ، كما شدد المشاركون علي احترام الكامل لسيادة ليبيا و استقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.